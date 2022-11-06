«Анахайм» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Анахайм» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.56.

«Стартовав с домашней победы над невнятным «Кракеном», «Анахайм» осыпался, как осенняя листва, и проиграл семь следующих матчей. Можно сказать, что из этой ямы «утки» только-только начали выбираться.

10 лучших прогнозов на сегодня.

На сегодняшний день они провели всего три домашних матча, из которых выиграли два. Вероятность домашней победы «Анахайма», таким образом, составляет 67%.

У «Флориды» на старте сезона тоже большой перекос в сторону гостевых матчей, коих она уже провела восемь. «Пантеры» идут ровно, как в общем и целом, так и в гостях, где победы и поражения чередуются друг с другом.

Статистика личных встреч ни на какие вопросы не отвечает. За последние 15 лет у «Флориды» ничтожный перевес в две победы. В 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Анахайме, и вовсе ничья.

Математика требует для прогноза ничьей, но вничью эти соперники играют редко, да и то в основном в Санрайзе. В Анахайме за последние те же 15 лет за пределы основного времени соперники заехали только один раз.

Получается, что опираться мы можем только на текущие результаты и «вкусовые ощущения», Кроме того, ситуация осложняется тем, что это будет матч «на морально-волевых», поскольку для каждого из соперников это будет вторая игра за календарные сутки.

Резюмируя всё вышенаписанное, прогнозирую два гостевых очка «Флориде», которые совсем не обязательно будут набраны в основное время».

Экспресс с коэффициентом 8.52.

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