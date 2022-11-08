«Северсталь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Автомобилист».



Ставка: «Северсталь» не проиграет и ТМ 6.5 за 2.18.



«Семь поражений в восьми последних матчах – таков текущий результат «Северстали». Причем та единственная победа одержана дома, в серии послематчевых буллитов над ХК «Сочи», который не пинает только очень ленивый. Да, три поражения из семи получены за пределами основного времени. Но это, как мне кажется, скорее говорит о характере команды, особенно той его части, которую надо проявлять «на морально-волевых», когда сил не остаётся. Да, от «Северстали» с трудом отскочил «Ак Барс». Так он сейчас от всех с трудом отскакивает, а от кого-то даже отползает.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем, у «Северстали» всё плохо. Но ведь и у «Автомобилиста» в последнее время далеко не всё хорошо. Об этом говорят пять поражений в семи последних матчах. И выиграл «Автомобилист», между прочим, всё у того же «Сочи», да у «Амура» дома.



Иными словами, две хромающие на обе ноги команды будут разбираться, кто из них хромает сильнее. Самое время заглянуть в статистику личных встреч. А там мы имеем незначительное преимущество череповчан, заработанное ими за последние двенадцать лет, и приличное преимущество в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Череповце: семь побед против трёх «Автомобилиста».



Именно эта статистика и, пожалуй, надежда, что проблемы «Северстали» всё-таки решаются и разгребаются, а проблемы «Автомобилиста», похоже, пока ещё только углубляются, позволяет сделать прогноз, что хозяева в предстоящем матче всё-таки наберут два очка. Скорее всего за пределами основного времени, но на это я столбиться не стану. И уж точно тотал не превысит 6.5 – там обоим не до жиру», — сказал Лебедев.



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