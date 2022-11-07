«Северсталь» — «Автомобилист». Андрей Разин катится в пропасть

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Автомобилист». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.50. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Автомобилист» 8 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — «Автомобилист» Екатеринбург (08.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. На 8 ноября запланировано пять матчей. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

За последние восемь матчей в регулярке «Северсталь» добыла лишь одну победу — над замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи», и то по буллитам (5:4 Б). В овертайме она уступила «Локомотиву» (3:4 ОТ) и «Ак Барсу» (2:3 ОТ). В серии послематчевых буллитов уступила «Адмиралу» (1:2 Б). Во всех остальных встречах потерпела поражения в основное время, в том числе с «Амуром» (2:5) и «Сибирью» (1:5).

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Результаты неудовлетворительные. Хотя в матче с «Ак Барсом» череповчане выступили неплохо. В первых двух периодах они чаще владели инициативой и смотрелись лучше казанцев. Не хватило сталеварам реализации и надёжности в обороне. Уже к 25-й минуте они уступали со счётом 0:2.



В послематчевом интервью Андрей Разин похвалил своих подопечных за то, что они сумели переломить ход игры и довести дело до овертайма, но также выразил негодование. 49-летний наставник подчеркнул, что его команда была немного зажата вначале и пропустила голы из-за детских ошибок.

Проблемы оборонительного плана отчётливо прослеживаются у «Северстали» и на дистанции. Её защитники и голкиперы — Дмитрий Шугаев и Владислав Подъяпольский — в текущем сезоне не справляются со своими обязанностями. За 27 матчей череповчане пропустили целых 84 шайбы. Больше только у «Нефтехимика» и «Сочи».

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«Автомобилист» за последние восемь матчей в КХЛ в трёх добыл победы. Дважды он обыграл «Амур» (оба раза 4:2), а также выиграл в матче с «Сочи» (5:2). В серии послематчевых буллитов екатеринбуржцы уступили «Сибири» (1:2 Б). Во всех остальных встречах проиграли в основное время.

С одной стороны, результаты не из лучших. С другой — уступил «Авто» по итогам 60 минут возглавляющим сводную таблицу КХЛ командам — СКА (1:3), ЦСКА (1:4) и «Металлургу» (0:3). Кроме того, во всех трёх случаях они выступали на выезде. Плюс в этих матчах не принимал участия лучший ассистент «Автомобилиста» — Кёртис Валк.



Результативный нападающий, составлявший отличное подспорье возглавляющему таблицу лучших бомбардиров КХЛ Бруксу Мэйсеку, совсем недавно оправился от травмы. После возвращения в строй он помог обыграть «Амур» (4:2). Валк отметился результативной передачей, которую превратил в гол Мэйсек. Связка снова начинает работать.



Кстати, вскоре восстановится от повреждения и капитан команды из Екатеринбурга — Сергей Широков. Опытный форвард, принявший участие в 13 матчах этого сезона и отметившийся 17 результативными действиями, недавно сделал контрольный снимок. Выяснилось, что хирургическое вмешательство ему не требуется. Возвращение хоккеиста в строй ожидается уже в этом месяце.

Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Череповце, «Автомобилист» выглядит фаворитом. Поставить на его победу в матче можно с коэффициентом 1.95. На данный момент екатеринбуржцы располагаются на третьей строчке в Восточной конференции. «Северсталь» же занимает девятое место в Западной конференции. В последней очной встрече она уступила со счётом 3:4.

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Безусловно, Андрею Разину стоит отдать должное. Недавно он удостоился похвалы от чемпиона мира в составе сборной России Максима Сушинского. Сушинский отметил, что с тем подбором игроков, которые есть у тренера сталеваров в распоряжении, команда играет просто шикарно. Тем не менее молодым хоккеистам «Северстали» пока что не хватает мастерства.

«Северсталь» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 ноября 2022 года

У «Северстали» дела обстоят совсем плохо. У команды есть характер и желание, но плодов это не приносит. Одна победа за восемь матчей — это совсем не дело. В первую очередь череповчанам не хватает техники и крепости в защите. У «Автомобилиста» лучше результаты на дистанции, а также восстановился от травмы важный игрок. В последней личной встрече екатеринбуржцы одержали победу. Наверняка выиграют и в этот раз.



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за коэффициент 1.95.

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