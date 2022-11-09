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«Арсенал» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

«Арсенал» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Арсенал» — «Брайтон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.30.

«Арсенал» находится в полном порядке осенью и смотрится отлично по всем линиям. Команда в прошлом туре смогла добыть очень важную победу в дерби с «Челси», что помогло не только закрепиться на вершине таблицы, но и явно подняло настроение футболистам. «Канониры» в родных стенах практически неуязвимы, и одолеть их на «Эмирейтс» невероятно сложно даже самым грозным клубам, не говоря уже о предстоящем противнике.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Брайтона», то тут тоже всё довольно неплохо в последнее время, и две победы кряду в чемпионате — лишнее тому подтверждение. Клуб симпатично смотрится в нападении, но слишком уязвим в оборонительных построениях, что может сыграть с ним злую шутку в Лондоне. Да и на выезде коллектив не представляет особой угрозы, часто пропуская очень немало на чужом поле.

В этой паре, на мой взгляд, всё достаточно прозрачно. «Арсенал» находится в отличном тонусе и играет на своей арене, где практически всех обыгрывает. Да, вероятнее всего, наставник «канониров» применит некоторую ротацию на матч Кубка лиги, но лондонцы в любом своём составе остаются очень грозными для всех без исключения.

Вряд ли «Брайтон» выдержит натиск такого убедительного соперника, и я считаю, что гостей ждёт крупное поражение», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

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