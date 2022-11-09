Экспресс на 9 ноября с коэффициентом 6.8: чары Поттера может разрушить только Холанд

9 ноября в европейских чемпионатах пройдут матчи очередных туров. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.82 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка лиги «Ман Сити» — «Челси» 9 ноября

Самый интересный матч третьего раунда Кубка лиги рискует стать его главным разочарованием. От двух топовых команд ждут зарубы, обилия голов и красивого футбола. Но шанс, что мы увидим всё вышеперечисленное, не так уж велик. Как и невелик шанс, что обе команды выйдут на поле в оптимальных составах. Для английских грандов уже привычно на ранних стадиях использовать молодёжь и резервистов.



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У «Ман Сити» очень многое будет зависеть от участия Эрлинга Холанда. За те несколько месяцев, что норвежец в команде, она уже стала от него зависимой. Это было очень хорошо видно в последних матчах. Ещё проблема в том, что иногда у сильных соперников получается закрывать Холанда, как это делал «Ливерпуль», и тогда у чемпиона снова возникают проблемы в атаке.

Магия Грэма Поттера очень быстро иссякла, и «Челси» вернулся практически к тому же футболу, что демонстрировал в последний месяц при Тухеле. Главная проблема – слабость атаки, как «синие» будут пытаться пробить оборону чемпиона – большой вопрос. Обе команды не смогут показать свой лучший футбол, в том числе в передней линии. Неудивительно, если кто-то из них уйдёт с поля без голов. Предлагаем поставить на «обе забьют – нет» за 2.01.

Прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября

«Сассуоло» постепенно превратился в бойкого середняка с еврокубковыми притязаниями. В текущем сезоне Алессио Дионизи принёс зрелищную игру команды в атаке в жертву ради повышения надёжности игры в обороне. Решение было принято на фоне продажи Джанлуки Скамакки и Джакомо Распадори, а также травмы Доменико Берарди. Они составляли ударный кулак команды в прошлом розыгрыше Серии А, имея показатели по системе «гол+пас» — 16+0, 10+5 и 15+14 соответственно.

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«Рома» по итогам напряжённого дерби делла Капитале ушла ни с чем. Поражение от «Лацио» (0:1) стало для команды Жозе Моуринью четвёртым в текущем розыгрыше Серии А. Ранее «волки» не сумели набрать очки в матчах с «Удинезе» (0:4), «Аталантой» (0:1) и «Наполи» (0:1). Осечка в грядущей встрече может привести к вылету из зоны еврокубков. Рекомендуем осторожную ставку на победу «Ромы» с форой (0) за 1.60.

Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Атлетико» 9 ноября

У «Атлетико» сейчас всё довольно плохо. Результаты, конечно, говорят сами за себя, ведь у мадридской команды ни одной победы в четырёх последних матчах во всех турнирах. «Матрасники» выбыли из еврокубков и очень разочаровали всех своих болельщиков, однако гораздо больше огорчает качество игры. «Атлетико» стал заметно хуже играть в обороне, что для Диего Симеоне и его стиля заведомо является главным провалом – гости не могут сыграть «на ноль» уже шесть встреч подряд и на этом отрезке только раз смогли победить.

Чтобы осознать масштаб проблем, достаточно вспомнить недавнюю игру с «Эспаньолом» (1:1), который не удалось перебороть, даже играя в большинстве более часа. Сейчас же команде придётся отправиться в гости к «Мальорке», одержавшей в прошлом сезоне две победы в двух очных матчах. «Островитяне» сейчас в неплохой форме и не проигрывают на протяжении трёх туров.

Тем не менее проблема в том, что они ужасно выступают на домашнем стадионе – третьи с конца по набору очков. При этом лучше «Атлетико» в нынешнем сезоне на выезде выступает лишь «Реал». Основной ставкой достаточно уверенно можно рассматривать «обе забьют», ведь оборона «матрасников» вновь не справится – коэффициент 2.12.

Экспресс на матчи 9 ноября

Ставка 1: обе забьют — нет в матче «Ман Сити» — «Челси» за 2.01.

Ставка 2: победа «Ромы» в матче с «Сассуоло» с форой (0) за 1.60.

Ставка 3: обе забьют в матче «Мальорка» — «Атлетико» за 2.12.

Общий коэффициент: 2.01 Х 1.60 Х 2.12 = 6.82.

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