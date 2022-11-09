«Севилья» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Севилья» — «Реал Сосьедад».



Ставка: победа «Севильи» за 2.54.



«Севилья» пока проваливает сезон, но смена фигуры на тренерском мостике несколько взбодрила футболистов, которые стали проявлять больше самоотдачи на поле. Да, клуб добыл лишь одну победу в пяти прошлых турах, но не уступил в предыдущем матче в дерби «Бетису», который сейчас очень хорош. Да и желание не опуститься в зону вылета придаст игрокам мотивации в предстоящей встрече, а поддержка трибун станет дополнительным фактором для удачного выступления.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал Сосьедад» неплохо смотрится осенью, но в последних турах стал резко сдавать в кондициях и теряет очки три игры кряду в чемпионате. Причём баски вполне по делу проиграли «Вальядолиду» и «Бетису» и не смогли обыграть дома «Валенсию», которая совсем не впечатляет в этом сезоне. Полагаю, что северянам придётся туго в этом противостоянии, ведь оппонент будет невероятно сильно заряжен на победу.



На мой взгляд, схватка предстоит бескомпромиссная и отчаянная. «Севилье» уже нет смысла особо осторожничать, ведь негативный результат опустит клуб в опасный сектор таблицы. Да и баски утратили ход, что открывает перед южанами дополнительные возможности для выигрыша. Я считаю, что домашний статус матча и огромное желание футболистов помогут андалусийцам одержать верх в этой нелёгкой игре», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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