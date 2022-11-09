«Реал» — «Кадис». Анчелотти научится играть без Бензема

Француз подвёл, не сыграв в прошлом матче — он бережёт себя для ЧМ-2022. Тренеру мадридцев нужно доказать, что не всё завязано на Кариме.

10 ноября состоится матч 14-го тура Примеры «Реал» — «Кадис». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14, а победа гостей оценена в 25.0. Заключить пари на ничью предлагается за 8.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Кадис» 10 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Кадис» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.26. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура Примеры «Реал» — «Кадис» (10.11.2022)

Матч 14-го тура Примеры «Реал» — «Кадис» состоится 10 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:30 мск. Команда Серхио Гонсалеса здорово прибавила в последнее время, проиграв лишь в одном матче из восьми последних. Сможет ли «Кадис» избежать разгрома от разъярённых мадридцев? Разбираемся вместе.

«Сливочные» уверенно продвигаются по сезону. За 13 туров испанской Примеры они дважды сыграли вничью — с «Осасуной» (1:1) и «Жироной» (1:1), а также потерпели поражение во встрече с «Райо Вальекано». Недооценка соперника сыграла с Карло Анчелотти злую шутку. «Барселона» воспользовалась осечками главного конкурента и сместила «Реал» с первой строчки.

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В последнем матче чемпионата Испании перед международной паузой на ЧМ-2022 в Катаре мадридцы обязаны побеждать. Учитывая, что в текущем сезоне «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» в 10 официальных матчах во всех турнирах восемь раз выходили победителем и дважды сыграли вничью, то в матче с аутсайдером предугадать исход не составит труда. Остаётся открытым лишь один вопрос — сколько голов забьют Винисиус Жуниор и одноклубники?

Карло Анчелотти подходит к грядущей встрече в максимально боевом составе. Скорее всего, лишь Карим Бензема пропустит очередную встречу. Лучший бомбардир клуба выходил на замену с «Селтиком», но пропустил печальный матч с «Райо Вальекано» (2:3).

После провального стартового отрезка из поражений в пяти матчах подряд, руководство «Кадиса» не стало рубить с плеча. И в последних восьми играх национального первенства команда проиграла лишь раз. Пять встреч завершились ничейным исходом, а две — победой.

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Подопечные Серхио Гонсалеса слишком мало времени проводят в атаке, и дело редко доходит до опасных моментов. В 8 из 13 матчей в Примере Альваро Негредо и одноклубники не отмечались результативными действиями. Учитывая фактор домашнего поля, турнирную мотивацию «сливочных» и превосходство в кадровом потенциале, в победе команды Карло Анчелотти сомнений нет.



Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и их одноклубники показали, на что они способны, когда озлоблены, в матче с «Селтиком» (5:1). Вероятно то же самое ждёт и «Кадис». Мы бы присмотрелись к ставке на победу «Реала» с форой (-2.5) за 2.23.

Клубу необходимо научиться играть без своего французского бомбардира. К сожалению, заменить его на данный момент некем. Недавно высказал своё мнение легендарный игрок «Реала» — Гути. Он утверждает, что Бензема подвёл команду, пропустив матч с «Райо Вальекано», после которого мадридцы потеряли первое место.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Кадис» 10 ноября 2022 года

Заполненные трибуны «Сантьяго Бернабеу» будут гнать Винисиуса Жуниора и его одноклубников только вперёд. Позор после поражения в матче с «Райо Вальекано» можно смыть лишь разгромом. Для подопечных Карло Анчелотти «Кадис» является отличной мишенью. «Сливочные», несмотря на последние осечки, пребывают в хороших игровых кондициях и должны в полной мере реализовывать свой атакующий потенциал. Отсюда следует ставка на победу «Реала» с форой (-2.5) за 2.23.



Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 2.23.

Экспресс с коэффициентом 15.15.

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