«Ман Сити» — «Брентфорд»: результат матча АПЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

12 ноября состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Брентфорд». Встреча между командами проходила на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Питера Бэнкса прозвучал в 15:30 мск.

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Несмотря на статусность хозяев, вперёд во встрече вышли именно гости. Произошло это на 16-й минуте встречи, когда нападающий «шмелей» Айван Тони уверенно реализовал свой голевой момент.

«Горожане» сумели сравнять счёт только к концу первой половины игры, когда атакующий полузащитник Фил Фоден на 45+1-й минуте забил гол после паса защитника Мануэля Аканджи.

Во втором тайме команды долгое время не смогли выйти вперёд. В самой концовке встречи это удалось сделать «шмелям» — на 90+8-й минуте Айван Тони с передачи Джоша да Силвы забил победный гол за свою команду — 2:1.

После этого матча «горожане» остались на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. «Брентфорд» набрал 19 очков и поднялся на 10-ю позицию чемпионата.

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