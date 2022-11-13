«Фулхэм» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 4.05

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Фулхэм» — «МЮ».

Ставка: ничья за 4.05.

«Фулхэм» достаточно конкурентно смотрится в целом по сезону и не проигрывал до прошлого тура значительное время. Команда хорошо сбалансирована и выглядит качественно по всем линиям, особенно хорошо выделяясь уровнем футбола на своей земле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне знакомо поле на «Крэйвен Коттедж», и оно явно будет доставлять дискомфорт предстоящему противнику, учитывая то, что разбежаться там особо не получится.

Что касается выступлений «Манчестер Юнайтед», то клуб и сам уступил в предыдущей схватке чемпионата «Астон Вилле» на её поле, сыграв непривычно слабо в нападении. Похоже, что «красным дьяволам» не помешал бы перерыв, ведь у футболистов многое не получалось в передней линии.

Да и оборона действовала ненадёжно, позволив противнику слишком много вольностей в пределах собственной штрафной. Лёгкой прогулки в Лондон точно не предвидится, учитывая цепкость соперника на своей арене.

На мой взгляд, матч не будет таким уж лёгким для «Манчестер Юнайтед», как это кажется «на бумаге». «Фулхэм» очень здорово выступает дома и лишь минимально проиграл в прошлом туре другому клубу из Манчестера, показав достаточно приличный уровень футбола. Я считаю, что гости не смогут выиграть и всё завершится ничейным исходом. Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.05».

Экспресс с коэффициентом 15.62.

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