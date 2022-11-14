Аналитики назвали шансы Александра Овечкина сыграть лучше Никиты Кучерова

14 ноября состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «кэпс» идёт за 3.44. На ничью предлагают поставить за 4.44.

Вывеска матча сразу заставляет обратить внимание на противостояние двух российских хоккеистов: Никита Кучеров – Александр Овечкин. Эксперты не смогли определиться с фаворитом этой пары. Поставить на победу хоккеиста «Тампа-Бэй» по очкам с форой (0) можно с коэффициентом 1.89. Взять победу Ови с форой (0) по очкам можно за 1.81.

Аналитики предлагают сделать ставку на гол Александра Овечкина с коэффициентом 1.80. Если шайбу забросит Никита Кучеров, сыграет коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.25.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.50.

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