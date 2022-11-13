«Динамо» Москва — «Спартак». Больше никаких чудес в дерби

В первом матче после увольнения Миронова красно-белые выиграли в дерби с ЦСКА, но второй раз повезти не может.

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Спартак». Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.58. Успех «Спартака» оценивается аналитиками в 4.80. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Спартак» 14 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 1.77, а на тотал больше 4.5 шайбы – за 2.05. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» (14.11.2022)

Понедельник – день тяжёлый, а в случае регулярного чемпионата КХЛ ещё и насыщенный. Сразу пять матчей запланированы на 14 ноября, и среди них выделяется одно из московских дерби – «Динамо» принимает «Спартак». Стартовое вбрасывание состоится на льду «ВТБ Арены имени Аркадия Чернышёва» в 19:30 мск.

Хозяева площадки имели целых четыре дня для подготовки к этому матчу, и это было оправдано. «Динамо» вернулось из тяжёлого турне по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новосибирск, которое не принесло положительных эмоций.

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Бело-голубые с одинаковым счётом 1:2 уступили в матче с крепким середняком «Адмиралом» и с аутсайдером Восточной конференции — «Амуром». Поражение в Хабаровске и вовсе стало для «Динамо» первым за 12 лет. Завершать выездную серию клубу пришлось во встрече с «Сибирью», которая закончилась поражением для москвичей со счётом 3:5.



Помимо далёкой дороги, этот локальный провал можно при желании списать на физический спад, о котором главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов говорил ещё перед началом сезона. Сейчас в интервью наставник бело-голубых заверяет, что «в физическом плане команда уже выползает».

До злосчастной поездки на Дальний Восток «Динамо» неплохо провело домашнюю серию, в которой забросило три шайбы в ворота СКА (3:4 Б) и по четыре гола забило в матчах с «Торпедо» и «Металлургом». В результате были набраны важные пять очков, которые закрепили «Динамо» в середине зоны плей-офф.

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На данный момент бело-голубые располагаются на пятом месте в Западной конференции с 36 очками после 29 матчей. Это на семь очков больше, чем граница попадания в плей-офф, но и всего на четыре очка меньше, чем у идущего вторым «Локомотива».

На границе плей-офф с 29 очками располагается как раз «Спартак». На днях в клубе произошло сразу два знаменательных события. 10 ноября с поста главного тренера был уволен Борис Миронов. Причиной тому стали поражения в шести матчах подряд. Последней каплей стала встреча в Минске, в которой «Спартак» уступил местному «Динамо» (2:3).



Уже 11 ноября команда под руководством исполняющего обязанности Алексея Заварухина обыграла в дерби ЦСКА (2:1). Армейцы явно не ожидали такой самоотверженной игры от сбросившего оковы соперника. Хотя ЦСКА и чаще бросал по воротам (44 на 25), но голкипер «Спартака» Алексей Красиков поймал кураж и пропустил только одну шайбу.



Уже на следующий день команду возглавил Игорь Гришин. 56-летний специалист был главным тренером воскресенского «Химика», который является фарм-клубом «Спартака». Гришин сделал «Химик» одним из лидеров ВХЛ и самой результативной командой в текущем сезоне. На счету «Химика» 84 шайбы в 23 матчах.

Первое испытание для Гришина будет суровым. Матч на выезде, но далеко ехать не надо – предстоит сыграть дерби с «Динамо», которое хочет реабилитироваться после неудачной гостевой серии. При этом «Динамо» традиционно хорошо играет со «Спартаком» на «ВТБ Арене».

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Начиная с 2019 года, когда была введена в строй эта ледовая площадка, «Динамо» выиграло у «Спартака» в семи из восьми домашних матчей. Последние встречи московских клубов отличаются высокой результативностью. В пяти личных встречах подряд между «Динамо» и «Спартаком» забрасывается не менее пяти шайб. Предлагаем поставить на победу хозяев в основное время и тотал больше 4.5 шайбы за 2.81.

Прогноз и ставка на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Спартак» 14 ноября 2022 года

Первый матч «Спартака» после увольнения Бориса Миронова вышел радостным – победа в дерби с ЦСКА (2:1). Во втором подряд дерби, на этот раз с «Динамо», этот фокус не пройдёт. Бело-голубые не допустят недооценки соперника. «Динамо» четыре дня приходило в себя после провального турне на Дальний Восток и разумно потратит это время на то, чтобы зрелищно реабилитироваться перед своими болельщиками.



Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.81.

Экспресс с коэффициентом 14.21.

Малкин вышел на 61-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Прогноз на матч «Амур» — «Трактор» с коэффициентом 2.53.

Игорь Гришин возглавил московский «Спартак».

Прогноз на дерби в КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак».