Оман — Германия: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил, какой счёт

16 ноября состоялся товарищеский матч в рамках подготовки чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Германии сыграла с Оманом.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Несмотря на статус явного фаворита, немцы не спешили его реализовывать. В первой половине встречи подопечные Ханс-Дитера Флика нанесли по воротам соперника восемь ударов, из которых лишь два оказались точными. Оман ответил пятью попытками взятия ворот, но ни один удар не попал в створ. Во втором тайме Германия активнее старалась открыть счёт, в то время как игроки Омана в основном находились на своей половине поля. В итоге превосходство немецких игроков привело к забитому мячу, когда на 80-й минуте Никлас Фюллькруг с передачи Кая Хаверца сумел реализовать свой голевой момент. Матч завершился минимальной победой Германии — 1:0.
Следующий матч Германия проведёт уже в рамках чемпионата мира, когда 23 ноября встретится со сборной Японии.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
Захарян получит армянский паспорт, это упростит переход в «Челси».
Бутылка пива в Катаре будет стоить 850 рублей.
Роналду не сыграет с Нигерией из-за гастрита.
- 17 ноября 2022
-
05:00
- 16 ноября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
- 15 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30