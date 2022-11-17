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«Флорида» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ

«Флорида» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Даллас».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.00.

«Флорида» блистала в прошлой регулярке. Джонатан Юбердо (30+85), Александр Барков (39+49) и Сэм Райнхарт (33+49) наколотили суммарно 340 шайб — лучший показатель результативности в НХЛ в XXI веке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем розыгрыше «пантеры» не отличаются столь же производительной игрой. Сыграли свою роль уход главного тренера Эндрю Брюнетта и травма Энтони Дюклера (31+27)? Команда отличается активной игрой в атаке — игроки выполняют по 40,4 броска за игру, но подводит реализация. Картер Вераге и компания забивают в среднем по 3.25 гола — медианный показатель в лиге. «Кошки» не отличаются эффективной игрой в большинстве, реализовав лишь 17,3% шансов.

Команда Пола Мориса после 16 игр располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и десятой в общем списке. В последнее время «Флорида» взяла неплохой темп — выиграла в пяти встречах из восьми последних. Учитывая, что «пантеры» в домашних матчах набрали 78,6% возможных очков, то недооценивать их не стоит.

«Даллас» в текущем сезоне под руководством Питера Дебура ощутимо прибавил, в частности в атакующем аспекте. «Шерифы» при медианных показателях активности отличаются завидной производительностью — выполняют по 30,4 броска и забивают по 3.75 шайбы за игру. Лишь «Бостон Брюинз» забивает больше).

При таких раскладах напрашивается ставка на тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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