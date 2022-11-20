«Балтика» — «Шинник»: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт

19 ноября на стадионе «Калининград» матчем между местной «Балтикой» и ярославским «Шинником» была открыта программа 19-го тура Мелбет Первой лиги.

Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

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Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте: после передачи Гедеона Гузины точным ударом отметился Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Даже возможная победа «Алании» (35) в туре не сдвинет команду из Калининграда с первой позиции. У «Шинника» 27 очков и девятая строчка.

Обеим командам до зимней паузы осталось провести по матчу: «Балтика» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Шинник» – с махачкалинским «Динамо».

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