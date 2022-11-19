Никаких договорняков! Испортить матч открытия ЧМ-2022 не удастся

20 ноября пройдёт матч группового этапа чемпионата мира Катар – Эквадор. Начало встречи – в 19:00 мск. Букмекеры определились с фаворитом – это Эквадор. Поставить на представителей Южной Америки можно с коэффициентом 2.45. Сделать ставку на победу Катара можно за 3.40. Ничья в букмекерских конторах идёт с коэффициентом 3.10.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что в матче Катар – Эквадор будет забито мало голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча предлагается за 2.65. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча оценена коэффициентом 1.55. На гол хозяев турнира дают 1.53. Если забьют эквадорцы, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.

Анализ и прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Катар — Эквадор (20.11.2022)

Закончились мучительные ожидания долгожданного события. 20 ноября в 19:00 мск будет дан стартовый свисток для сборных Катара и Эквадора. Он откроет чемпионат мира, который обещает быть насыщенным. Мало того, что выбор места проведения мундиаля вызвал критику и недовольство от других стран, так ещё и первая игра ЧМ-2022 наполнилась скандалами задолго до начала.

Хозяйка турнира очень тщательно готовилась к старту, проведя большое количество товарищеских матчей. Не все они были стандартными, но ни один из них не достоин внимания. Многие назвали Катар «тёмной лошадкой», говоря о его хороших результатах. Однако следует учитывать, что никаких серьёзных соперников в контрольных встречах у сборной не было. За последнее время удалось обыграть Гондурас (1:0), Панаму (2:1) и Албанию (1:0).

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Пугает только участие Катара в Кубке КОНКАКАФ в 2021-м, где он дошёл до полуфинала. Было ли это сложно? Вряд ли! Команда обыграла Гренаду (4:0), Гондурас (2:0) и Сальвадор (3:2) благодаря пенальти. В 1/2 финала уступила США со счётом 0:1, навязав американцам борьбу.

После этого подопечные Феликса Санчеса Баса поверили в себя и замахнулись на европейские команды, потерпев фиаско. Поражения в двух матчах с Сербией (0:4 и 0:4) и в стольких же с Португалией (1:3 и 0:3) ещё можно простить, но катарская сборная сыграла вничью с Люксембургом (1:1) и разгромно проиграла средненькой Ирландии (0:4). Интересно, но после этого у Катара не было ни одной игры с представителями Европы.

Эквадор — одна из тех сборных, которую можно назвать нестабильной. Правда, в последнее время она поправила эту статистику и больше склонна к миролюбивым исходам. Семь из 10 последних матчей закончились ничейным результатом для эквадорцев, причём за это время они ни разу не забивали больше одного мяча. Скучный футбол, в котором может увязнуть любой из участников группы А.

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Наиболее яркий футболист Эквадора – это Эннер Валенсия, на счету которого 72 встречи и 35 забитых голов в составе национальной команды. Он же является капитаном сборной и будет вести вперёд партнёров. Во главе Эквадора стоит Густаво Альфаро. Он неизвестен в России, хотя в Южной Америке неплохо зарекомендовал себя как опытный тренер, выигравший достаточное количество трофеев.

Как правило, Катар увереннее справляется с американскими командами, чем с европейскими. Поэтому в приоритете сборной должна стоять победа над эквадорцами. Пожалуй, это наилучший шанс зацепить три очка и стать реальным претендентом на попадание в плей-офф. Неужели статистики и стабильности в составе оказалось мало для уверенности в себе?

Политик и журналист Амджад Таха в преддверии открытия чемпионата мира сделал громкое заявление. Он утверждает, что Катар планирует провести договорной матч с Эквадором. Для этого, по его словам, шейхи подкупили восемь футболистов из команды соперника. Есть даже точные цифры – € 7,1 млн. Аналитик также получил подтверждение у пяти инсайдеров по этой информации.

По его словам, Катар выиграет у Эквадора со счётом 1:0, а единственный мяч будет забит во втором тайме. В концовке журналист добавил, что верит в силу этой информации и надеется, что она повлияет на результат. С огромной долей вероятности всё это ложные обвинения и провокации. Дело в том, что этот журналист занимает антикатарскую позицию со всеми вытекающими. Однако, с другой стороны, сыграй команды именно так, как он сообщил, начнутся разбирательства и поползут слухи.

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Повлияет ли это на психологическое состояние футболистов хозяйки мундиаля? Вполне возможно. Но матч открытия и без того не обещал быть ярким. У Катара в принципе низкий уровень индивидуального мастерства. А Эквадор обожает действовать с позиции обороны, эта команда часто играет без голов. В таком случае наиболее вероятной выглядит ставка на ничью со счётом 0:0 за коэффициент 8.00. Поражение в первом туре сделает шансы обеих команд на выход из группы минимальными, а потому осторожность с большой долей вероятности станет преобладать над креативом.

Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Болельщиков ждёт очень скучный и блёклый матч открытия ЧМ-2022, который ничем, кроме скандальных слухов о договорном матче между хозяйкой турнира и Эквадором, не запомнится. Футболисты Катара сами по себе не отличаются высоким уровнем мастерства и солидной результативностью. Эквадор, в свою очередь, предпочитает играть от обороны. Конечно, представителю Южной Америки нужна победа, но страх поражения увеличивает вероятность закрытого футбола с минимальным количеством моментов. А это вполне может обернуться унылыми нулями.

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 8.00.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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