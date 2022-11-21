Англия — Иран: эксперты назвали шансы команды Азмуна не проиграть британцам

21 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Англии и Ирана. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.38. Шансы иранцев оценили коэффициентом 12.00, а ничья идёт за 4.60.



Букмекеры считают, что матч Англия — Иран не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.30, а ТМ 2.5 идёт за 1.66.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.90. Гол Англии оценивают в 1.14, а на то, что отличится сборная Ирана, можно поставить за 2.40.



Экспресс с коэффициентом 11.01.

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Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 3.26.



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Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.