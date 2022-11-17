Англия — Иран. Сердар Азмун будет огорчён

Сборная экс-футболиста «Зенита» беспомощна против английской мощи. После матча будет не до веселья.

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — Иран. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа иранцев оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура ЧМ-2022 Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что игра 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.10. Гол иранцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран (21.11.2022)

Время томительного ожидания прошло. Лучшие сборные вступают в борьбу на чемпионате мира, который принимает Катар. 21 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в 1-м туре группы В сборная Англии встречается с Ираном. Арбитр даст стартовый свисток в 16:00 мск.

Традиционно перед сборной Англии на крупных турнирах стоит только одна задача — победа. Не изменилась ситуация и перед ЧМ-2022. Поражение в финале Евро-2020 по-прежнему вспоминается, поэтому болельщики требуют от главного тренера сатисфакции.

Сборная России сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном разными составами.

Под микроскопом изучалась заявка англичан на мировое первенство. Огромную порцию критики главный тренер получил за отсутствие в окончательном списке звезды «Милана» — Фикайо Томори. Этот талантливый центральный защитник, по мнению экспертов, сильней любого из пары Стоунз — Магуайр.

Теперь любая оплошность центра защиты будет стоить Саутгейту огромных неприятностей. В том, что ошибки будут, можно практически не сомневаться. Тем не менее первый соперник англичан в группе не так сильно будет беспокоить оборону «трёх львов».

Последние результаты англичан настораживают. Команда безобразно провела турнир Лиги наций, не одержав ни одной победы. По итогам такого «незабываемого» перформанса подопечные Саутгейта выбыли в Дивизион В.

Роналду: я образец для подражания.

Весьма вероятно, что тренерский штаб «трёх львов» внимательно разберёт ошибки и примет меры. Иначе есть риск повторения унизительного поражения, как во встрече с Венгрией (0:4). Бодрит болельщиков национальной команды Англии великолепная форма, в которой к турниру подошёл Гарри Кейн.

Лидер «Тоттенхэма» находится в оптимальных физических кондициях. Кейн забил 12 мячей и добавил к ним один ассист за 15 туров АПЛ. Создаётся впечатление, что Гарри всерьёз намерен выиграть титул лучшего бомбардира мундиаля.

Сборная Ирана под руководством Карлуша Кейруша — достаточно крепкий соперник. Иранцы уверенно прошли сквозь сито отборочного турнира. Они демонстрировали уверенную игру в обороне, и результативно действовала группа атаки во главе с Сердаром Азмуном.

В прошлом футболист «Зенита» всё-таки попал в окончательную заявку на турнир. Однако Федерация футбола Ирана требует исключить нападающего из состава. Причиной послужила поддержка Азмуном антиправительственных акций.

Сборная Англии наверняка собирается стартовать на турнире с победы. Группа сложная, поэтому необходимо обеспечить хорошую разницу забитых мячей. Тут надежда на фантастическую скорострельность Кейна. Ему по силам разобраться с защитой Ирана. Рекомендуем обратить внимание на победу сборной Англии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.34.

Прогноз и ставки на матч чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Гарет Саутгейт и его подопечные испытывают серьёзное давление, которое может снять уверенная победа с крупным счётом. Великолепные физические кондиции лидеров и оптимальная игровая форма позволяют национальной команде Англии рассчитывать на победу в результативном матче.

Ставка: победа сборной Англии и тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 8.69.

Прогноз на матч Таджикистан — Россия с коэффициентом 5.25.

Месси сделал прогноз на ЧМ-2022.

«Фламенго» готов выкупить Айртона у «Спартака».

Захарян получит армянский паспорт, это упростит переход в «Челси».