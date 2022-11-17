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Англия — Иран, прогноз на матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Англия — Иран. Сердар Азмун будет огорчён
Николай Павлов
Англия — Иран: прогноз на матч чемпионата мира
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Сборная экс-футболиста «Зенита» беспомощна против английской мощи. После матча будет не до веселья.

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — Иран. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа иранцев оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура ЧМ-2022 Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что игра 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.10. Гол иранцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран (21.11.2022)

ЧМ-2022- финальный раунд. Группа B. 1-й тур
21 ноября 2022, понедельник. 16:00 МСК
Англия
Не начался
Иран

Время томительного ожидания прошло. Лучшие сборные вступают в борьбу на чемпионате мира, который принимает Катар. 21 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в 1-м туре группы В сборная Англии встречается с Ираном. Арбитр даст стартовый свисток в 16:00 мск.

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Традиционно перед сборной Англии на крупных турнирах стоит только одна задача — победа. Не изменилась ситуация и перед ЧМ-2022. Поражение в финале Евро-2020 по-прежнему вспоминается, поэтому болельщики требуют от главного тренера сатисфакции.

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Под микроскопом изучалась заявка англичан на мировое первенство. Огромную порцию критики главный тренер получил за отсутствие в окончательном списке звезды «Милана» — Фикайо Томори. Этот талантливый центральный защитник, по мнению экспертов, сильней любого из пары Стоунз — Магуайр.

Теперь любая оплошность центра защиты будет стоить Саутгейту огромных неприятностей. В том, что ошибки будут, можно практически не сомневаться. Тем не менее первый соперник англичан в группе не так сильно будет беспокоить оборону «трёх львов».

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Последние результаты англичан настораживают. Команда безобразно провела турнир Лиги наций, не одержав ни одной победы. По итогам такого «незабываемого» перформанса подопечные Саутгейта выбыли в Дивизион В.

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Весьма вероятно, что тренерский штаб «трёх львов» внимательно разберёт ошибки и примет меры. Иначе есть риск повторения унизительного поражения, как во встрече с Венгрией (0:4). Бодрит болельщиков национальной команды Англии великолепная форма, в которой к турниру подошёл Гарри Кейн.

Лидер «Тоттенхэма» находится в оптимальных физических кондициях. Кейн забил 12 мячей и добавил к ним один ассист за 15 туров АПЛ. Создаётся впечатление, что Гарри всерьёз намерен выиграть титул лучшего бомбардира мундиаля.

Сборная Ирана под руководством Карлуша Кейруша — достаточно крепкий соперник. Иранцы уверенно прошли сквозь сито отборочного турнира. Они демонстрировали уверенную игру в обороне, и результативно действовала группа атаки во главе с Сердаром Азмуном.

В прошлом футболист «Зенита» всё-таки попал в окончательную заявку на турнир. Однако Федерация футбола Ирана требует исключить нападающего из состава. Причиной послужила поддержка Азмуном антиправительственных акций.

Сборная Англии наверняка собирается стартовать на турнире с победы. Группа сложная, поэтому необходимо обеспечить хорошую разницу забитых мячей. Тут надежда на фантастическую скорострельность Кейна. Ему по силам разобраться с защитой Ирана. Рекомендуем обратить внимание на победу сборной Англии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.34.

Прогноз и ставки на матч чемпионата мира Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Гарет Саутгейт и его подопечные испытывают серьёзное давление, которое может снять уверенная победа с крупным счётом. Великолепные физические кондиции лидеров и оптимальная игровая форма позволяют национальной команде Англии рассчитывать на победу в результативном матче.

Ставка: победа сборной Англии и тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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