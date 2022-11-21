«Трактор» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Амур».



Ставка: победа «Трактора» в матче за 1.41.



«Это будет уже четвёртый матч соперников. В трёх предыдущих «Трактор» набрал четыре очка, «Амур» — три. Не будем забывать, что челябинцы недавно вернулись с ужасного для них дальневосточного выезда, в котором явно пересидели, поскольку волею календаря им пришлось играть по два матча с обеими дальневосточными командами. После возвращения они успели проиграть дома «Магнитке».



Лучшие прогнозы на сегодня.



На данный момент показатели «Трактора» таковы: 45,5 процента набранных очков, или 0,91 очка в среднем за матч. При этом дома челябинцы играют немного лучше, чем на выезде, переваливая отметку в одно очко за матч (1,06) и набирая 52,9 процента очков.



«Амур» идёт на строку ниже «Трактора» как в турнирной таблице Восточной конференции, так и в общей таблице КХЛ. При этом по потерянным очкам «Амур» идёт лучше «Трактора», поскольку провёл меньше матчей. В сезоне хабаровчане набирают 60,0 процента очков, но при этом гостевые показатели у дальневосточников очень слабые – всего 36,7 процента очков.



По общей статистике личных встреч у «Трактора» за последние 15 лет набралось почти двукратное преимущество по количеству побед. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Челябинске, уральцы одержали семь побед против трёх у хабаровчан.



Резюме: нас ожидает весьма тяжёлый и «низовой» матч с тоталом, не превышающим 6,5, по итогам которого «Трактор» наберёт два очка. Овертайм не исключён, но закладываться на него не рекомендую», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 9.91.



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