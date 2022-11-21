Прогноз Алексея Гасилина на игру ЧМ-2022 Сенегал — Нидерланды

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира – 2022 Сенегал — Нидерланды.



Ставка: победа Нидерландов за 1.60.



«Сенегал по меркам африканских сборных очень сильная команда. Хотя путёвка на мундиаль им досталась непросто. В квалификации ЧМ в групповом этапе Сенегал смотрелся ярче всех, заняв первое место в группе. Но в финальном этапе квалификации уступил Египту (0:1) в первом матче и потом в ответной игре сумел победить с таким же счётом (1:0). Заработать себе право выступать на главном футбольном турнире удалось благодаря серии пенальти, выигранной с общим счётом 3:1.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В сборной Сенегала собраны очень сильные футболисты, среди которых много представителей АПЛ. Это, например, Идрисса Гейе («Эвертон»), Калиду Кулибали («Челси»), Нампалис Менди («Лестер Сити»). Есть и представители других высших европейских дивизионов.

Но главная звезда Сенегала и Бундеслиги — нападающий Садио Мане — пропустит ЧМ из-за травмы, которую получил за две недели до начала мундиаля. В предстоящем матче с Нидерландами я думаю, у Сенегала мало шансов на победу, особенно без Мане в строю.



Сборная Нидерландов – явный фаворит в группе А и чуть ли не на всём чемпионате мира. Они не проигрывают на протяжении уже 13 официальных матчей подряд. Последнее поражение Нидерландов было в 1/8 Евро-2020 от сборной Чехии (0:2) почти полтора года назад. Видимо, настолько обидно было вылететь с Евро, что к мундиалю голландцы подошли в наилучшей форме.

Сборную Нидерландов возглавляет самый опытный тренер на всём чемпионате мира 71-летний Луи ван Гал. В составе команды собраны именитые футболисты высших европейских лиг — Бундеслиги, АПЛ, Серии А и Ла Лиги, а также игроки ведущих команд высшей лиги самих Нидерландов.



Если посмотреть предыдущие матчи сборной Голландии в Лиге наций, видно, что они делают большой акцент на оборону, тем не менее не оставляют ворота соперника нетронутыми. У Нидерландов очень сильный состав и опытный тренер, крепкая оборона и слаженная линия атаки — в общем, ждём от них яркого выступления и побед на мундиале, которые должны начаться уже с 1-го тура», — сказал Гасилин.



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