Дания — Тунис: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил, как сыграли

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборные Дании и Туниса сыграли вничью — 0:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 23-й минуте форвард тунисцев Иссам Жебали убежал к воротам соперника и сумел переиграть Каспера Шмейхеля, однако линейный арбитр зафиксировал офсайд. До перерыва африканская команда имела ещё несколько моментов для того, чтобы открыть счёт, однако сделать этого не сумела.
Во второй половине встречи арбитр из-за офсайда не засчитал уже мяч датского форварда Андреаса Скова Ольсена. Итог – нулевая ничья.
Экспресс с коэффициентом 6.40.
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