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«Краснодар» — «Локомотив»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт

«Краснодар» — «Локомотив»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт
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23 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России — 2022/2023 между «Краснодаром» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержали футболисты «Краснодара».

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Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Ильзат Ахметов. Он отличился на первой минуте встречи. Таким образом, «Краснодар» взял реванш за поражение в предыдущей встрече между этими командами. Тогда москвичи выиграли по итогам серии пенальти (основное время завершилось со счётом 2:2).

После 5-го тура «Краснодар» занимает первое место в группе, набрав 10 очков. Железнодорожники располагаются на третьем месте с восемью очками. В последнем туре группового этапа «Краснодар» сыграет с «Химками», а «Локомотив» — с «Пари Нижний Новгород».

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