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СКА — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

СКА — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Василия Глотова. На 17-й минуте счёт сравнял форвард гостей Павел Красковский с передач Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

Во втором и третьем периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В овертайме победу ярославскому клубу принёс форвард Артур Каюмов.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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