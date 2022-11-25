«Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Адмирала» в матче и ТМ 5.5 за 2.81.



«Несмотря на то что «Нефтехимик» выиграл три последних матча и среди поверженных оказался и СКА, и тот же «Адмирал», во Владивосток он приезжает отнюдь не фаворитом. Потому, что это, во-первых, Владивосток. Семь часов разницы во времени и узкая канадская площадка, к которой «Адмирал», конечно же, приспособлен лучше всех.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во-вторых, потому, что календарь придумал «Нефтехимику» не просто дальневосточный выезд, а выезд, если можно так сказать, «с особым цинизмом». На четыре матча, по два с «Адмиралом» и «Амуром», причем начинают «маленькие татары» с двух владивостокских матчей подряд в течение одних календарных суток. «Адмирал» потом будет четверо суток отходить в ожидании «Торпедо», а у «Нефтехимика» будут два матча через день в Хабаровске. Для обеих дальневосточных команд такой календарь – большое подспорье, а вот для «Нефтехимика»…



Причём «маленькие татары» достаточно неплохо играют с «Адмиралом». Всего они провели 21 официальную игру и ещё пять предсезонных «товарняков» на различных турнирах. Соотношение побед 16-10 в пользу «Нефтехимика». А в междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ во Владивостоке, преимущество хозяев, скорее, тактическое – шесть побед против четырёх.



Матч однозначно станет «низовым», а тотал не превысит 5.5. Прогнозирую, что по итогам этого матча «Адмирал» всё-таки дожмет «химиков» и наберёт в основное время ли, после него ли два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



СКА потерпел шесть поражений за восемь последних матчей в КХЛ.



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