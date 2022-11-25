Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Катар — Сенегал

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Катар — Сенегал.
Ставка: победа Катара с форой (+1.5) за 1.42.
«Провал катарцев в матче открытия был шоком. Ведь сборная Катара стабильно показывала качественный футбол и высокие результаты на многих турнирах подряд — Кубке Азии, Кубке Америки, Золотом Кубке КОНКАКАФ. Думаю, что проблемы катарцев в стартовой игре домашнего мундиаля были скорее психологическими. Мне кажется, что во 2-м туре сборная Катара предстанет куда более сильной.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Между тем коэффициенты на Катар в матче с Сенегалом сильно поднялись из-за невнятной игры катарцев и хорошего впечатления от сенегальцев в 1-м туре. Но сборная Сенегала осталась без трёх ключевых футболистов, что наверняка отразится на её игре, особенно в атаке. Сенегальцы отдали слишком много сил в игре с Нидерландами, а у сборной Катара было на сутки больше для восстановления после предыдущего матча.
Думаю, тут можно поставить на Катар с форой (+1.5)», — сказал Вишневский.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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- 25 ноября 2022
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