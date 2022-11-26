Польша — Саудовская Аравия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Завершился матч группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором встречались сборные Саудовской Аравии и Польши. Команды проводили игру на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Финальный свисток Вилтона Сампайо из Бразилии зафиксировал победу поляков – 2:0.
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Сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма имело игровое преимущество и создала несколько опасных моментов, однако счёт открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал передачу на Петра Зелиньского, который нанёс точный удар. Саудовцы могли отыграться ещё до перерыва: на 45+1-й минуте Салем Аль-Давсари не сумел реализовать пенальти. Во втором Роберт Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.
Сборная Польши набрала четыре очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) – на втором месте. В другом матче этого квартета встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1).
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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Скалони рассказал, как перенёс поражение от Саудовской Аравии.
Саутгейт: очень доволен игроками сборной Англии.
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