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Хорватия — Канада: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Хорватия — Канада: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022
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27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Канада. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех канадцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Канада получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79.

Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.25. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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Прогноз на матч Португалия — Уругвай с коэффициентом 3.88.

Прогноз на матч Камерун — Сербия с коэффициентом 3.70.

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Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

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