Хорватия — Канада. Деян Ловрен умерит аппетит

Защитник «Зенита» хочет, чтобы его сборная выступила в Катаре лучше, чем на чемпионате мира в России. Он голоден до результатов.

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Канада. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех канадцев оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Канада не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.25. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Канада (27.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 27 ноября запланированы четыре встречи 2-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Халифа» в Дохе померяются силами Хорватия и Канада. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В матче 1-го тура сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко — 0:0. «Шашечные» владели инициативой всю встречу, но редко создавали моменты у ворот соперника. Их немногочисленные удары либо блокировали марокканские защитники, либо парировал Яссин Боно, либо мяч предательски летел на несколько сантиметров выше ворот.

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Вице-чемпионы мира выступили явно ниже собственных возможностей, за что получили в свой адрес вполне заслуженную критику. Больше всех досталось Златко Даличу. Авторитетные хорватские издания предъявили специалисту за чрезмерную осторожность и чересчур большое уважение к Марокко.

Впрочем, Хорватия остаётся фаворитом в своей группе. За неё выступает ряд опытных нестареющих игроков. В отличной форме пребывают Лука Модрич («Реал»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Перишич («Тоттенхэм») и Деян Ловрен («Зенит»). Последний, кстати, попал в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

В Лиге наций «шашечные» тоже стартовали неудачно. В матче 1-го тура группового этапа они разгромно уступили Австрии (0:3). Зато после этого сыграли вничью с Францией (1:1), а во всех остальных встречах одержали победы. Думается, и в Катаре они будут прибавлять по ходу турнира.

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У сборной Канады далеко не так много техничных игроков, как у Хорватии. Из известных футболистов здесь только Альфонсо Дэвис, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», и нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. За 15 туров в Лиге 1 он забил девять голов и отдал три голевые передачи.

По большей части из-за нехватки резервов «кленовые листья» и потерпели поражение в матче 1-го тура группового этапа с Бельгией (0:1). Как и Хорватия в матче с Марокко, «красные дьяволы» продемонстрировали далеко не лучший свой футбол. Они смотрелись хуже канадцев.

Однако незабитый Альфонсо Дэвисом пенальти на 11-й минуте встречи и ошибка защитников привели к тому, что бельгийцы добыли три очка. Главный тренер «кленовых листьев» Джон Хердман не расстроился. Наставник отметил, что гордится своими игроками, ведь они доказали, что Канада не только хоккейная нация.

Подопечные Хердмана действительно очень приятно удивили. Высоким прессингом и комбинационной игрой они даже довели опытного Кевина Де Брёйне до конфликта с главным тренером сборной Бельгии — Роберто Мартинесом. Полузащитник остался недоволен тем, что стратегически его национальная команда проигрывает Канаде.

В предстоящем матче канадцы наверняка также порадуют красивым атакующим футболом. Однако в успех Хорватии верится гораздо больше. «Пламенные» наверняка уже преодолели этап акклиматизации. Состав у них гораздо сильнее. Поставить на победу хорватов можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

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Недавно Деян Ловрен сказал, что его сборная хочет выступить в Катаре лучше, чем на ЧМ-2018 в России. У защитника «Зенита» определённо неплохой аппетит, но вот удастся ли ему достичь желаемого? Для начала необходимо выиграть в грядущем матче.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Хорватия — Канада 27 ноября 2022 года

У Хорватии гораздо сильнее состав. В Лиге наций, как и в Катаре, она стартовала неудачно. Зато потом заняла первое место в группе 1 Лиги А и получила путёвку в «Финал четырёх». Канада здорово проявила себя в матче с Бельгией, но нехватка качества в атаке и надёжности в обороне не позволили ей добыть три очка. Полагаем, «шашечные» выиграют.

Ставка: победа Хорватии за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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Прогноз на матч Германия — Испания с коэффициентом 2.75.

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