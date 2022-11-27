Испания — Германия: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Германия во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.95.
«Немцы неожиданно проиграли Японии, играя большую часть матча лучше, но раз за разом не реализовывали свои голевые моменты. В итоге им это аукнулось — два мяча подряд пропустили, а в концовке переломить ход игры не смогли.
Испания провела идеальный матч, обыграв Коста-Рику 7:0. Все Испанию расхвалили, но не так всё однозначно. Немцы мне не показались дисбалансированной или неготовой к турниру командой, к тому же Германия всегда славилась тем, что на большие матчи она умеет настраиваться.
Отсиживаться в обороне сборной Германии нет никакого смысла, а вот в обороне она оставляет сопернику пространство и лазейки. Футбол должен получиться результативным.
Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 7.23.
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