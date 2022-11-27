Планы Германии будут разрушены. Испанцы заставят немцев страдать

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Германия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Германии оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания – Германия 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Испания – Германия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания – Германия (27.11.2022)

Сборная Германии уже после 1-го тура порядочно сократила свои шансы на выход из группы. Немцам без победы в матче с Испанией о плей-офф лучше даже не заикаться.

Испанцы в 1-м туре учинили самый большой разгром на этом турнире. Бедный Кейлор Навас семь раз вынимал мяч из сетки, а его партнёры даже ни разу не ударили по воротам. После такого выступления «красной фурии» её шансы на успешное выступление заметно возросли, но не будем забывать, что в соперниках была всего лишь Коста-Рика.

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Если изначально матч между Испанией и Германией рассматривался как игра за первое место в группе, то сейчас это просто рядовая встреча для одних и вопрос жизни для вторых. Даже ничья с большой долей вероятности не устроит Германию. В таком случае ей придётся надеяться на других, а не рассчитывать на свои силы. Немцы вынуждены играть на победу, в которую, скажем прямо, не очень верится.

Сборная Германии уже в 1-м туре во всей красе раскрыла свои слабые стороны. Ужасная реализация моментов стала главной причиной поражения в игре с Японией. Кай Хаверц на острие атаки — это не тот вариант, который должна иметь в своём распоряжении топ-сборная. Другие форварды получили слишком мало времени и тоже себя не проявили.

Против сильных соперников такая сборная Германии вряд ли сможет разродиться обилием голов. Испанцы не та команда, которая даст сопернику много пространства и возможностей у своих ворот. «Фурия роха» очень хорошо умеет подстраиваться под соперника, и сильным сборным она не даёт таких же возможностей, как более слабым, с которыми играет не так закрыто.

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Сборная Испании сама далеко не образец результативности, если, конечно, дело касается не совсем уж слабых соперников. Таких, как Коста-Рика или чуть раньше Исландия, которым испанцы наколотили голов под завязку. С командами более высокого уровня у испанцев уже не всё так просто. Результативность сразу начинает хромать.

Определить фаворита в этой паре очень сложно, и на исходы лучше не ставить. Большинство верит в то, что матч будет результативным, но далеко не факт, что мы увидим яркую игру с обилием голов. Германия сейчас не в том состоянии, чтобы много забивать. Хоть она и будет вынуждена рисковать больше, чем соперник, есть шанс, что риск и атаки немцев не увенчаются успехом.

Испания же умеет хорошо держать мяч и контролировать игру, но это тоже далеко не всегда гарантирует обилие голов. Если взглянуть на 10 последних матчей каждой из команд, то в сумме чуть больше половины игр были нерезультативными. Да и в личных встречах у Испании с Германией мячей забивается не так уж много.

Особняком стоит последний матч, где «фурия роха» вынесла соперника со счётом 6:0, а до этого была серия из пяти низовых игр. На чемпионатах мира и Европы в трёх из четырёх матчей между этими сборными было забито не более двух мячей за игру. Ставим на тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Испания – Германия 27 ноября 2022 года

Рискнём предположить, что этот матч тоже получится низовым. Одних подведёт реализация, а другие просто не будут рисковать и сыграют осторожно. Действительно результативных форвардов сейчас нет ни у той, ни у другой сборной, это тоже может сказаться на голах не лучшим образом.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

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