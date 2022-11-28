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«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.67.

«Второй матч во Владивостоке прошёл для «Нефтехимика» полностью предсказуемо. Более того, нижнекамцы выглядели даже живее, чем от них ожидалось с учётом Дальнего Востока и календарных выкрутасов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь, в Хабаровске, они будут приблизительно в таком же состоянии, ещё немного смурном, но уже вполне боевитом. И этого может хватить если не на победу, то хотя бы на одно очко. В четвёртом же матче серии «Нефтехимик» должен хабаровчан выносить и, полностью адаптировавшись к Дальнему Востоку, возвращаться домой. Это у меня такой стратегический прогноз.

По тактическому много неясностей. Их всегда много у команд, находящихся на дне турнирных таблиц. А оба будущих соперника у нас на дне Восточной конференции и находятся. При этом «Амур» сильно лучше играет дома, а «Нефтехимик» чуть хуже на выезде.

Статистика личных встреч даёт нам солидное преимущество «маленьких татар» в последних хабаровских междусобойчиках (выиграны пять из шести последних). Всё это вместе позволяет спрогнозировать опять-таки мучительно малоголевой матч с тоталом, не превышающим 6.5. В результате матча «Нефтехимик» наберёт минимум одно очко. Чтобы уже на прощание громко хлопнуть дальневосточной дверью», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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