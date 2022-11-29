«Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Ставка: победа «Тампы» в матче и ТБ 5.5 за 4.70.



«Бостон» остаётся единственной командой НХЛ, в этом сезоне не потерявшей дома ни одного очка. 12 матчей, 24 очка. При этом каждый четвёртый домашний матч заканчивался ничьей в основное время, но дальше «медведи» добирали второе очко. Именно этот домашний показатель и позволяет «Бостону» единолично царствовать во всех турнирных таблицах лиги.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Исходя из такой статистики, у «Тампы», по идее, может быть в Бостоне только одна задача: доложить о прибытии, извиниться, получить по морде и тихо исчезнуть. Но есть нюанс.



Нюанс этот заключается в статистике личных встреч, а точнее, в том факте, что противостояние между этими соперниками имеет очень сильный гостевой уклон. Да, за последние семь лет «Бостон» наиграл на очень приличное преимущество по количеству побед. Но при этом в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в том же самом Бостоне, у «мишек» только четыре победы, а у «молний» — шесть. Причём «Тампа» выиграла четыре последних бостонских междусобойчика. Вот и думайте, что с этим делать.



У меня почему-то свербит на прерывание бостонской победной серии. Уж слишком она затянулась. Да и вендетту никто со счетов не сбрасывал, и тот факт, что «Тампа» проиграла «Бостону» дома, будет «молний» подстёгивать.



Поэтому прогнозирую средний по голевой составляющей матч с тоталом, превышающим 5.5. И отдельно, взмахнув рукой с криком «Да наплевать!», прогнозирую, а точнее, даже каркаю, что «Тампа» станет первой командой в нынешнем сезоне, которая сможет лишить «Бостон» домашних очков (ну или хотя бы одного очка). То есть в любом случае хоть под утро в сто первом буллите, но всё равно победит», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 7.82.



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