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Иран — США: результат матча ЧМ-2022, кто вышел в плей-офф, какой счёт, кто победил

Иран — США: результат матча ЧМ-2022, кто вышел в плей-офф, какой счёт, кто победил
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29 ноября, состоялся матч 3-го тура группы В, в котором встречались сборные Ирана и США. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу североамериканской команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. В этот момент атакующий футболист получил травму. Тайлер Адамс покатил мяч на Уэстона Маккенни на левом фланге, тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Серджино Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию. В момент взятия ворот он получил повреждение и покинул поле, однако затем вернулся в игру.

Англия заняла первое место в группе B. На втором месте расположились американцы. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.

Экспресс с коэффициентом 12.82.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

Португалия хочет, чтобы ФИФА переписала на Роналду гол Фернандеша.

Прогноз на матч Саудовская Аравия — Мексика с коэффициентом 9.40.

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