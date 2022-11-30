Саудовская Аравия – Мексика: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2022 30 ноября

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Саудовская Аравия – Мексика в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: Мексика не проиграет и ТМ 2.5 за 2.21.
«Мексиканцы прекрасно понимают свою задачу. И они, во-первых, надеются на помощь со стороны сборной Аргентины, которая ведет свою борьбу. Но Мексике, конечно, надо выигрывать у Саудовской Аравии. Пока на этом чемпионате мира футбол Мексики убедительным не назовешь, но шансы пройти в плей-офф в случае победы в 2 мяча достаточно неплохие.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если случится так, что поляки с Аргентиной сыграют вничью, то там тоже есть вариант с разницей мячей. Надо пробовать перекрыть результат соперников. Так что Мексике надо идти вперед и выигрывать этот матч. Я думаю, что она сделает это, но с минимальным преимуществом. В разгром я не верю, поэтому про разницу мячей лучше забыть. Исходить они будут из того, что Аргентина обыграет Польшу, но и самим надо победить.
Мой выбор ставки — Мексика не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2,21. По-моему, очень прилично и логично. 1:0 или 2:0 в пользу Мексики», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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