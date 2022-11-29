Саудовская Аравия — Мексика. Месси был только началом

Эрве Ренар выиграл у Аргентины, но одной сенсации ему мало. Следом падут мексиканцы.

30 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Саудовская Аравия — Мексика. Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мексиканцам. Поставить на победу Мексики можно с коэффициентом 1.73. Успех Саудовской Аравии оценивается аналитиками в 4.98. Ничья доступна за 4.26.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.19, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.78. На гол саудовцев дают коэффициент 1.52. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.72.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Саудовская Аравия — Мексика (30.11.2022)

Чемпионат мира по футболу в Катаре преодолел половину турнирного пути. На повестке дня – решающие матчи группового этапа. В одной из таких встреч сборная Саудовской Аравии попытается во второй раз в своей истории выйти в плей-офф этого турнира. Помешать этому попробует сборная Мексики.

В первый и последний раз Саудовская Аравия побывала в 1/8 финала в 1994 году, когда смогла занять второе место в группе с Бельгией, Нидерландами и Марокко. В первом же раунде плей-офф саудовцы были остановлены Швецией (1:3).

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Для того чтобы повторить это достижение, им нужна победа в матче с Мексикой. Шансы на выход из группы останутся у Саудовской Аравии даже в случае ничейного результата. В таком случае в параллельном матче нужно ждать либо победу Польши с любым счётом, либо разгромную победу Аргентины.

Мексику устраивает только победа и желательно крупная, но она также сильно зависит от исхода дуэли Лионеля Месси и Роберта Левандовского. Пока у мексиканской команды самая невыгодная разность мячей среди всех участников квартета С.

Сборная Саудовской Аравии, как и страна-хозяйка чемпионата, целиком представлена на турнире футболистами из национального первенства. Так же, как и в Катаре, чемпионат этой страны был приостановлен за месяц до турнира, чтобы сборная страны смогла лучше подготовиться к ЧМ.

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Это принесло свои плоды в первом матче – Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину (2:1). Аргентинцы владели подавляющим преимуществом, но поплатились за частые попадания в офсайд, слабую реализацию моментов и потерю концентрации в начале второго тайма.

Футболисты аравийской команды стали национальными героями. Испытание «медными трубами» сыграло с командой злую шутку, и Саудовская Аравия в равной игре уступила Польше — 0:2. Всё могло сложиться иначе, если бы Салем Аль-Давсари реализовал пенальти на исходе первого тайма.

Сборная Мексики провела два невзрачных матча с Польшей (0:0) и Аргентиной (0:2). Уровень соперников не дал посмотреть на обещанный атакующий футбол в исполнении мексиканцев. Зато эффективные оборонительные действия в матче с Аргентиной до поры до времени не давали сбой, пока ситуацию не изменил Месси.

Тренер саудовцев Эрве Ренар в матче с превосходящими по силе командами не только закрывался, но и адаптировал свою сборную к стилю игры соперников. Так, с Аргентиной сработала высокая линия защиты, которая и обеспечила такое большое количество офсайдов.

На матч с Польшей тренерской установкой стала высокая позиция крайних защитников. Это тоже была авантюрная тактика, но на этот раз она не сработала, хотя команда была близка к успеху. Можно не сомневаться, что французский тренер придумает эффективную схему и под Мексику – самую скучную команду в группе. Коэффициент на Саудовскую Аравию очень хорош – 4.98.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Саудовская Аравия — Мексика 30 ноября 2022 года

Сборная Саудовской Аравии заслужила выход в 1/8 финала. Эрве Ренар проделал отличную работу, подстраивая тактику команды под любого соперника — вне зависимости от его силы. Херардо Мартино же привёз в Катар одну из самых скучных сборных Мексики за последние десятилетия. Попытки сыграть в закрытый футбол принесли только одно очко в двух встречах. В плей-офф с такой игрой делать нечего, Саудовская Аравия будет гораздо ближе к победе.

Ставка: победа Саудовской Аравии за 4.98.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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