Коста-Рика – Германия: прогноз Константина Генича на игру группового турнира ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Коста-Рика – Германия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: победа Германии всухую за 1.60.



«В группе E чемпионата мира, к сожалению, не все зависит от сборной Германии, хотя они показывают симпатичный футбол. С Японией 65-70 минут немцы играли превосходно, и со сборной Испании во втором тайме они показали качественный футбол. Я думаю, что немцы свою победу на турнире заслужили. Коста-Рику они обыграют. Не понимаю, как костариканцы обыграли сборную Японии — с единственным ударом по воротам, единственным ударом в створ. Там была грубейшая ошибка вратаря. Но в атаке сборная Коста-Рики выглядит не очень убедительно. Команда не молодая, она достаточно опытная. Свою задачу на этом чемпионате Коста-Рика уже выполнила, выиграв у японцев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Я думаю, что немцы выиграют и достаточно спокойно. Они будут ждать, поможет ли им Испания. Мой прогноз на матч команды Ханси Флика — победа Германии всухую за 1.60. Мануэль Нойер должен выручить», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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