Коста-Рика — Германия. Немцы смоют позор

1 декабря состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Коста-Рика — Германия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами немцев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех Коста-Рики оценивается в 23.0. На ничью дают коэффициент 11.0.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Коста-Рика — Германия 1 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Коста-Рика — Германия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.40. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.26. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Коста-Рика — Германия (1.12.2022)

Матч 3-го тура группы E ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия состоится 1 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск. Станут ли костариканцы авторами очередного позора сборной Германии на чемпионате мира? Разбираемся вместе.

Сборная Германии занимает 11-е место в рейтинге ФИФА. Немцы разочаровали болельщиков своими выступлениями на последних чемпионате мира и континентальном первенстве. После провала на Евро-2020 Йоахим Лёв покинул пост главного тренера, подведя черту под 15-летней главой работы со сборной. Возрождать былую славу доверили Ханс-Дитеру Флику.

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Амбициозный тренер зарекомендовал себя с лучшей стороны во главе «Баварии». Сборная Германии под его началом мощно выступила в квалификации на ЧМ-2022, как будто это даже не было для неё вызовом. За 10 туров в группе J «немецкая машина» выиграла в девяти играх и уступила только Северной Македонии (1:2).

Ханс-Дитер Флик предоставлял игровое время молодым футболистам и экспериментировал с тактическими схемами. Германия в квалификации порадовала результативностью — Серж Гнабри и компания забили 36 голов. На этом фоне болельщики с оптимизмом предвкушали старт чемпионата мира.

Надежды на достойные выступления были разбиты в матче 1-го тура группового этапа. Германия потерпела сенсационное поражение во встрече с Японией (1:2). Немцы полностью контролировали ход событий и создали огромное количество моментов, но продемонстрировали ужасную реализацию. Единственный гол забил с пенальти Илкай Гюндоган.

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В матче 2-го тура с Испанией над сборной Германии нависла реальная угроза. «Красная фурия» предпочла играть первым номером, а немцы ответили высоким прессингом и мобильной группой игроков при переходе к контратакующим действиям.

Итоговая ничья в матче со сборной Испании, со счётом 1:1, поставила немцев в затруднительное положение в преддверии заключительного матча группового этапа. Для выхода в плей-офф нужно обыгрывать костариканцев, а при самом худшем сценарии — с хоккейным счётом.

Луис Фернандо Суарес придерживается игры по закрытой защитной схеме 5-4-1. Однако это не уберегло Наваса и компанию от разгромного поражения в матче 1-го тура. Костариканцам откровенно не повезло стартовать на ЧМ-2022 со сборной Испании. «Красная фурия» доминировала на протяжении всей игры и забила семь безответных голов.

«Лос тикос» сумели оправиться после столь серьёзного удара. В матче 2-го тура с Японией они одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Немцам нужно загладить вину за провал на ЧМ-2018 в России. Учитывая, что для некоторых лидеров сборной это последняя поездка на самый крупный турнир планеты, то с мотивацией на решающий матч проблем точно не возникнет.

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Сборная Германии на несколько порядков превосходит костариканцев кадрово и в опыте. У Коста-Рики ничего не ладится в атаке. За две игры она нанесла лишь четыре удара, из которых один пришёлся в створ. Серж Гнабри, Томас Мюллер и компания обязаны добиваться крупной победы, чтобы сохранять шансы на продолжение борьбы. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Германии с форой (-2.5) за 1.92.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Коста-Рика — Германия 1 декабря 2022 года

Ханс-Дитер Флик постарается реабилитироваться за неважный старт на турнире. Для многих игроков ЧМ-2022 в Катаре может стать лебединой песней. Они со своими более молодыми соотечественниками приложат максимум усилий, чтобы избежать очередного провала. Немцы сильнее и опытнее своего соперника, поэтому должны без особых проблем выигрывать с существенной разницей в счёте. Отсюда ставка на победу Германии с форой (-2.5) за 1.92

Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.92.

Экспресс с коэффициентом 9.15.

Прогноз на матч Польша — Аргентина с коэффициентом 3.18.

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Прогноз на матч Коста-Рика — Германия с коэффициентом 3.74.

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