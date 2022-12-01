Япония — Испания: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Япония — Испания.



Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.10.



«Сборная Японии неожиданно уступила во втором туре Коста-Рике и потеряла шансы на гарантированный проход в плей-офф. Теперь команде придется противостоять настоящему фавориту квартета, который вряд ли будет выступать вполсилы в заключительном матче группового раунда. «Синие самураи» имеют опыт подобных встреч, но уж слишком сильный противник ждет их в столь важной игре.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Испания показала, что именно она считается главной силой в своей группе и даже при не самом интенсивном футболе против немцев спокойно взяла один балл и осталась на вершине. «Красная фурия» хороша по всем параметрам, и уже стало понятно, что она составит конкуренцию другим фаворитам на турнире в Катаре. Скорее всего, стоит ожидать от испанцев привычно мощной игры и в заключительном туре, учитывая желание футболистов продлить свою успешную серию.



Японцам нужна лишь победа над Испанией для гарантированного выхода из группы, чего оппонент, по понятным причинам, попытается не позволить сделать. Испания превосходит противника во всех аспектах, и я считаю, что выйдет на поле исключительно за тремя очками. На мой взгляд, не стоит ждать особой интриги от схватки — фаворит здесь ясен, и он, вероятнее всего, разобьет конкурента за первую итоговую строчку», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.38.



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