Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Горди Хоу

4 декабря состоится матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10.

Овечкин занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Александр Овечкин забросил 793 шайбы, и ему не хватает всего восьми голов, чтобы догнать Горди Хоу.

Букмекеры оценили шансы россиянина забросить шайбу в матче «Калгари» — «Вашингтон» коэффициентом 1.90. Если Овечкин оформит дубль, то сыграет коэффициент 2.55.

Экспресс с коэффициентом 8.25.

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Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.