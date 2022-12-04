Эксперты оценили шансы Овечкина сократить отставание от рекорда Горди Хоу

4 декабря состоится матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10.
Овечкин занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Александр Овечкин забросил 793 шайбы, и ему не хватает всего восьми голов, чтобы догнать Горди Хоу.
Букмекеры оценили шансы россиянина забросить шайбу в матче «Калгари» — «Вашингтон» коэффициентом 1.90. Если Овечкин оформит дубль, то сыграет коэффициент 2.55.
Экспресс с коэффициентом 8.25.
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Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.
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