Шлеменко – Исмаилов: результат боя, кто выиграл, судейские записки

Завершился главный поединок MMA-турнира RCC 13 в Екатеринбурге. Российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов встретился с бывшим обладателем титула Bellator соотечественником Александром Шлеменко.
Спустя минуту после начала Исмаилов повалил Шлеменко у сетки, где и удерживал его большую часть раунда. Концовка отрезка прошла в стойке с обоюдоострыми моментами.
Во втором раунде Исмаилов пошёл вперёд, периодически защищаясь от контратак соперника. Под занавес пятиминутки Шлеменко получил сечку над левым глазом и пропустил тейкдаун.
В середине третьего раунда Исмаилов вновь провёл успешный тейкдаун, однако, несмотря на это, поединок по-прежнему вёл в стойке.
В четвёртом раунде небольшое рассечение получил уже Исмаилов, однако большинство моментов осталось за ним. Шлеменко же всё чаще делал акцент на удар рукой с разворота, но постоянно промахивался.
Заключительный раунд бойцы провели в разменах. Со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».
Результат поединка: победа Исмаилова единогласным решением (50-44, 50-44, 50-44).
Экспресс с коэффициентом 8.25.
Кормье не уверен, что Анкалаев заслуживает титульный бой.
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