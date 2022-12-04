«Ак Барс» — «Динамо»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн матч КХЛ, трансляция

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 4.30.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 11.46.

Знарок ушёл из «Ак Барса», но Казань уже не спасти.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

Знарок не подавал в отставку, его уволили с поста.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 5.10.