«Ак Барс» — «Динамо». Уход Знарка пойдёт на пользу

Хоккеисты из Казани так и не заиграли при опытном тренере, а в первом матче без него готовы наказать москвичей.

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 4.30.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» 4 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва (04.12.2022)

На 4 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Игра пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Ак Барс» накануне дома обыграл «Локомотив» Игоря Никитина (3:2). После матча Олег Знарок подал в отставку по собственному желанию. Ещё недавно ходила информация, что его хотят уволить после выездной серии, но так и не нашли кандидатуру. Теперь же клуб в прямом смысле остался без главного тренера. Замену найти под стать Олегу Валерьевичу будет сложно.

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Сейчас появляется информация о том, что Знарка уволило руководство, и ведь есть за что. Однако сам специалист отгоняет от себя слухи и защищается. Причём делает это в грубой форме, обращаясь к журналистам.

Казанцы расположились на седьмой строчке Востока, набрав 38 очков за 36 игр. В последней встрече стоит отметить гол Вадима Шипачёва в большинстве, Дмитрий Воронков и Вячеслав Войнов сделали результативные передачи. Для Вадима это вторая шайба за три встречи. Кажется, чёрная полоса у форварда закончилась. Это не может не радовать.

«Динамо» Алексея Кудашова располагается на пятой строчке Западной конференции, набрав 45 очков за 37 игр. Накануне клуб обыграл в гостях «Куньлунь» (5:1). Александр Скоренов забросил шайбу и сделал две передачи. У него восемь очков за девять встреч. Весьма неплохие показатели, а ведь ему всего 22 года.

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Впрочем, соперник был не самый сильный, потому в таком результате сомнений не было. До этого же клуб дома обыграл «Витязь» (3:2 ОТ). Впереди ещё один выездной матч. Можно попытаться завершить серию гостевых встреч красиво. Однако история очных игр, насчитывающая 41 матч, разделилась почти поровну.

У «Ак Барса» 21 победа за всё время, при 20 у «Динамо». Как видно, в этой паре уступать друг другу не любят. При этом за пять последних игр в Казани хозяева одержали три победы. Так что говорить о явном фаворите сложно. Тем более после ухода Знарка вряд ли найдут быстро замену, тактика команды будет прежней.

Потому привычная нестабильность наверняка будет присутствовать. Пусть соперники в этом сезоне уже встречались в Москве, тогда «Динамо» одержало победу со счётом 2:0. Сейчас же трудно выделить фаворита.

Казанцы же смотрятся интереснее, ведь они обыграли более сильного соперника, чем «Динамо», которое победило в матче с китайцами. Плюс играют казанцы дома, поэтому можно рассчитывать на то, что «Ак Барс» не проиграет, и к этому взять тотал меньше 5.5 шайбы за 1.93.

Потому что лишь в четырёх из 10 последних игр тотал был больше 5.5 шайбы. Потому остановимся на таком варианте. Сейчас у казанцев есть возможность улучшить положение, но Алексей Кудашов без боя не сдастся.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» 4 декабря 2022 года

Олег Знарок покидает клуб, но времени горевать у состава нет. В очных встречах команд трудно выделить фаворита, но москвичи в последнее время обыгрывали слабых соперников. Хозяева потихоньку начали показывать интересный хоккей, плюс дома будет поддержка трибун. Есть шанс зацепиться за очки, но много голов ждать не стоит. Поэтому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал меньше.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 24.8.

Знарок ушёл из «Ак Барса», но Казань уже не спасти.

Прогноз на матч «Куньлунь» — СКА с коэффициентом 3.40.

Боб Хартли не возглавит «Ак Барс» после ухода Знарка.

Прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.20.