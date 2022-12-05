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Марокко — Испания: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Марокко — Испания: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
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6 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Марокко и Испании. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами испанцев: поставить на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.61. Шансы Марокко оценили коэффициентом 6.80, ничья идёт за 3.90.

Букмекеры считают, что матч Марокко — Испания не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.33, а ТМ 2.5 идёт за 1.68.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.30. Гол Марокко оценивают в 1.86, а на то, что отличится сборная Испании, можно поставить за 1.19.

Экспресс с коэффициентом 11.00.

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