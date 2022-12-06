Марокко — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала чемпионата мира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Марокко – Испания.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.67.



«1/8 финала чемпионата мира. Довольно неожиданно испанцы заняли второе место в группе, проиграв последний матч. При этом марокканцы заняли первое место в группе с Бельгией и Хорватией – это сюрприз.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тем не менее испанцы всё равно являются фаворитами. Со своим почерком, владением мячом. Думаю, эта игра для них всё равно будет очень тяжело развиваться.



Потому что марокканцы на самом деле хороши. Это мощная команда, есть индивидуально очень сильные футболисты: Эн-Несири, Зиеш, Хакими. Почти весь состав играет в Европе. Поэтому ничего страшного в испанцах для них нет.



С другой стороны, испанцы будут прибавлять по ходу турнира. Владение мячом, безусловно, будет на стороне сборной Испании, но марокканцы будут уверенно и жёстко обороняться.



Не исключаю, что матч закончится вничью, а потом уже испанцы смогут дожать. Дам прогноз на ТМ 2.5, так как испанцы не будут торопиться забить», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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