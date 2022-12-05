Марокко — Испания. Луис Энрике ошибся

Ходят слухи, что испанцы специально уступили японцам, выбрав себе в соперники марроканцев. Зря, ведь легко не будет.

6 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Марокко — Испания. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение испанцам. Поставить на победу Испании можно с коэффициентом 1.66. Успех марокканцев оценивается аналитиками в 6.30. Ничья доступна за 3.90.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания 6 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.70, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.34. На гол Марокко дают коэффициент 1.82. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.20. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира Марокко — Испания (06.12.2022)

Плей-офф чемпионата мира по футболу набирает ход. Последний день игр 1/8 финала открывает матч на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян. Сборная Марокко (победитель группы F) встречается с командой Испании (второе место группы E).

Марокканцы неожиданно опередили команды Бельгии, Хорватии и Канады, набрав семь очков в трёх матчах. Начав с нулевой ничьей с хорватами, они затем последовательно обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1).

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Команда Марокко поразила не только результатами, но и хорошо организованной игрой. Она грамотно оборонялась, здорово прессинговала и умело контратаковала. Валид Реграги, который получил назначение в сборную только в конце лета 2022 года, проделал отличную работу.

Особенно запомнился Хаким Зиеш. К слову, смена тренера незадолго до чемпионата мира – это его заслуга. Полузащитник «Челси» отказывался приезжать в сборную под руководством предыдущего менеджера Вахида Халилходжича. Боснийский специалист добился с командой определённых успехов, но испортил отношения со спортсменами. Реграги вернул в состав Зиеша и раскрепостил игроков. И это дало результат.

Сохранив оборонительные настройки предшественника, тренер дал Зиешу роль «вольного художника», которой у него не было ни в «Аяксе» ни в «Челси». На счету футболиста гол и результативная передача, а его влияние на игру сборной огромно.

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Оборонительная тактика Марокко достойна похвалы. При новом тренере команда провела всего пять встреч, в которых пропустила лишь один мяч, да и тот стал результатом автогола. При это в матчах с самыми грозными соперниками – Бельгией и Хорватией – марокканцы позволили пробить по своим воротам всего 16 раз.

Взлом этого «крепкого орешка» станет весьма интересной задачей для Луиса Энрике – главного тренера сборной Испании. Большинство футболистов «красной фурии» играют в топ-клубах и привыкли к подобным задачам. Стиль игры Испании хорошо подходит для Марокко, которое остро и эффективно контратакует.

В предыдущем матче с хорошо организованной командой Испания проиграла. Однако стоит признать, что встречу с Японией она откровенно провела в тренировочном режиме и не сильно расстроилась второму месту в группе, хотя едва и не поплатилась за это. К тому же Луис Энрике сделал перед этой встречей пять замен по сравнению с важной игрой 2-го тура с Германией.

Четыре года назад географические соседи встретились на чемпионате мира в России. В той встрече Испания едва не лишилась путёвки в плей-офф и сравняла счёт только на 90-й минуте – 2:2. В Катар из участников того матча поехали всего четыре испанца и пять марокканцев.

От предстоящей игры сложного ждать столь же большого количества забитых мячей. Скорее нас ждёт не очень увлекательное повторение сценария матча Марокко с Хорватией. Марокканцы вновь сделают ставку на компактную оборону. Про яркую игру стоит позабыть до соперников попроще. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.81.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания 6 декабря 2022 года

Сборная Марокко удивила на этом чемпионате мира, выиграв группу с Бельгией и Хорватией за счёт надёжной игры в обороне. Команда Испании, напротив, заработала негатив, уступив Японии в матче за первую строчку в группе. Злые языки поговаривают, что сделано это было специально, чтобы сыграть именно с Марокко. Компактная оборона африканской команды действительно удобна для Луиса Энрике и его играющих в топ-клубах футболистов. Под руководством Валида Реграги защита марокканцев почти не давала сбоев. Поэтому предполагаем, что исход встречи решит максимум один мяч.

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 2.81.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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