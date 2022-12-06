Португалия — Швейцария: прогноз Егора Титова на встречу ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Португалия – Швейцария в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: ТМ 3.5 и обе забьют за 3.30.



«Последними в плей-офф сыграют португальцы и швейцарцы. Частенько судьба их сводит, буквально только что играли между собой в Лиге наций. Обменялись там команды сухими победами, но гораздо увереннее выиграли португальцы — 4:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швейцария в последний момент попала в плей-офф, одержав волевую победу над сербами. Очень яркий футбол команды показали, много эмоций было. И, на мой взгляд, лёгкой жизни у португальцев не будет. Да, у них более мощный и яркий состав, с этим спорить не нужно, но у швейцарцев крепкая сборная, умелая и опытная. Там все ребята играют в приличных клубах, практически у всех есть опыт игры на крупных турнирах, и ведь нигде швейцарцы не проваливаются. Они будут играть от соперника, но их контратаки могут быть чрезвычайно опасными.



Я выберу ставку «обе забьют при тотале меньше 3.5 мяча». Думаю, либо 1:1, либо 2:1 в ту или иную сторону. Заранее победу Португалии я бы не отдавал. В обороне у неё не такой уж порядок, что показала встреча с корейцами. Но впереди забивать своё должны», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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