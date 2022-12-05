Португалия — Швейцария. Роналду всё испортит

6 декабря состоится матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия — Швейцария. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами португальцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Победа швейцарцев оценивается в 4.85. На ничью дают коэффициент 3.56.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария (06.12.2022)

На чемпионате мира в Катаре пришла пора решающих матчей. 6 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в 1/8 финала Португалия встречается со Швейцарией. Арбитр даст стартовый свисток в 22:00 мск.

Криштиану Роналду и его одноклубники успешно решили задачу выхода из группы, продемонстрировав слаженное командное взаимодействие. Тренерский штаб под управлением Фернанду Сантуша сумел гармонично сочетать эгоистичную игру нападающего и позиционную атаку.

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Португальцам хватило двух туров группового этапа, чтобы гарантировать выход в плей-офф. Победы в матчах с Ганой и Уругваем показали футбольному миру непривычную команду из Португалии. Она отказалась от оборонительной игры и старалась доминировать над соперником за счёт контроля мяча.

Прежде всего в этом заслуга креативной линии полузащиты португальцев. Главная роль в ней принадлежит атакующему хавбеку «МЮ» Бруну Фернандешу. Он стоит у истока большинства опасных моментов и оказался причастен к четырём из шести голов Португалии на групповой стадии.

Поражение во встрече с Южной Кореей со счётом 1:2 в заключительном туре не стоит переоценивать. Фернанду Сантуш предоставил отдых большинству лидеров, а по мотивации соперник на голову превосходил португальцев. Тем не менее регулярные ошибки в обороне настораживают.

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Швейцария представляет собой некий антипод португальцев на ЧМ-2022. В двух турах матчи с участием подопечных Мурата Якина завершились с минимальным счётом 1:0. «Красные крестоносцы» обыграли Камерун и уступили Бразилии.

Тактическая модель Швейцарии базируется на мощной центральной оси хавбеков, в которой ключевая роль у Гранита Джаки. Он успевает отрабатывать в обороне и поддерживает атаку. Зону подбора наглухо закрывают опорные полузащитники. На флангах располагаются быстрые игроки, которые регулярно поддерживают контратаки, демонстрируя великолепную физическую форму.

Игра заключительного тура с Сербией несколько выбивается из ряда обычных встреч швейцарцев. Сопернику удалось втянуть их в обмен взаимными ударами, но даже в этом компоненте подопечные Якина продемонстрировали хорошие навыки. Три забитых мяча говорят сами за себя.

Сборную Швейцарии традиционно недооценивают на крупных турнирах. Португальцы по именам выглядят внушительно, но у них хватает слабых мест. Швейцария обучена Муратом Якином терпеливо играть в обороне, чтобы в одной из хлёстких контратак нанести сопернику сокрушительный удар. Рекомендуем обратить внимание на непроигрыш Швейцарии за коэффициент 2.03.

Ещё один фактор указывает на преимущество швейцарцев — конфликт в сборной Португалии. Роналду повторяет историю с «МЮ». Он опять недоволен заменами тренера и высказал своё недовольство этим. Ситуация находится под контролем Федерации футбола страны. Одно португальское издание провело опрос среди болельщиков, и 70% проголосовавших выразили нежелание видеть Криштиану в стартовом составе на игру со Швейцарией.

Прогноз и ставки на матч чемпионата мира Португалия — Швейцария 6 декабря 2022 года

Звание фаворита матча обязывает португальцев идти вперёд и искать удачу в атаках. Для Швейцарии такой вариант развития событий более чем приемлем. Они доказали во встрече с Бразилией, что умеют выдерживать давление соперника и не терять концентрацию. Кроме того, в последней личной встрече в Лиге наций победу праздновали как раз «красные крестоносцы» — со счётом 1:0. Они нейтрализовали козыри подопечных Фернанду Сантуша и наказали их за ошибку в обороне.

Ставка: Швейцария не проиграет за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

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