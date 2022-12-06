«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 1.98.
«Вы помните, когда «Спартак» в последний раз одерживал девять побед в десяти последних матчах? Нет, это было не при царе-батюшке. И даже не при Хрущёве (хотя как раз при Хрущёве было, но не в последний раз). В последний раз подобное наблюдалось в сезоне-2001/2002, когда у вернувшегося в первый раз из Высшей лиги «Спартака» отняли его главную ударную силу в лице Ильи Ковальчука, уехавшего в «Атланту». А красно-белые вдруг попёрли. И так попёрли, что перед Новым годом какое-то время даже возглавляли турнирную таблицу Суперлиги. Правда, после Нового года сыпанулись так, что не попали в плей-офф (а тогда в плей-офф выходило всего восемь команд). Но факт, как говорится, на лице.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Нынешняя картина, кстати, на ту весьма похоже. Вроде бы нет никаких объективных предпосылок, чтобы красно-белым так идти, а они идут. И тренер новый, и играют как-то не совсем убедительно, но ведь побеждают, черти!
С «Локомотивом» в этом отношении всё понятно. У Игоря Никитина он стал с точки зрения игры предельно прозрачным. И особых вариантов, кроме «выкатывания автобуса», у ярославцев нет, скорее, есть различные версии такого выкатывания.
Конечно, выкатит и на этот раз. Поэтому можно смело заряжать на тотал ниже 5.5. А на тотал ниже 6.5 ставить даже единственную квартиру. А вот что касается итогового результата, то тут не всё так просто. «Локомотив» ведь тоже и в форме, и в тонусе. Поэтому как бы ни сочувствовал я «Спартаку», но предположу, что в предстоящем матче железнодорожники наберут в Москве минимум одно очко. То есть не проиграют в основное время. А потом могут и проиграть. А могут и выиграть. Но это будет уже потом», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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