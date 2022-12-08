«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз».



Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.11.



«Похоже, в этом сезоне проходной балл в плей-офф в Восточной конференции будет, как и год назад, где-то на уровне 60-62 процентов набранных очков (в прошлом сезоне он был равен 61 проценту). «Тампа» пока вписывается в этот «норматив», но ещё со скрипом. «Молнии» набирают в сезоне как раз 62,0 процента очков, и домашний показатель отличается не сильно – 65,4 процента (домашняя разница шайб 3,85: 3,15 в среднем за матч).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Проходной балл в Западной конференции тоже, скорее всего, по сравнению с прошлым сезоном не подвергнется сильным изменениям. Год назад он соответствовал показателю 59,1 процента (и восьмое место тогда занял как раз «Нэшвилл»). Сейчас «хищники» с 56,5 процента набранных очков немного не дотягиваются до зоны плей-офф, даже несмотря на то, что выиграли три последних матча. Гостевой показатель «Нэшвилла», что нам особенно важно для прогноза, значительно меньше – 45,5 процента набранных очков при разнице шайб 2,82: 3,64 в среднем за выездной матч. То есть достаточно универсальная команда принимает домашнюю команду, играющую на выезде гораздо хуже.



Статистика личных встреч даёт нам небольшое преимущество «Нэшвилла», наработанное им за последние пятнадцать лет. А в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Тампе, и вовсе полное равенство – по пять побед «на душу населения».



Наконец, первый матч этих соперников в сезоне, состоявшийся 20 ноября в Нэшвилле, принёс победу «Тампе», но в овертайме.



Суммируя всё вышеизложенное, выхожу на средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом, превышающим 5.5. По итогам этого противостояния хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



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