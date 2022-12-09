«Спартак» — «Динамо» Москва: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

В Москве в «ретро-матче» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» играл на своём льду с московским «Динамо». Победу по буллитам со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) одержали бело-голубые.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб.
В третьем периоде на восьмой минуте счёт открыл защитник «Спартака» Тимур Хайруллин. Через две минуты нападающий бело-голубых Илья Каблуков сравнял счёт.
Победный буллит на счету нападающий московского «Динамо» Дмитрия Рашевского.
После победы «Динамо» занимает пятое место в таблице Запада, «Спартак» идёт шестым.
Экспресс с коэффициентом 5.49.
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