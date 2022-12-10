Представляем вашему вниманию прогноз на матч Чемпионшипа «Сток Сити» — «Кардифф Сити».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

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Как известно, английский Чемпионшип, в отличие от АПЛ, взял паузу не до финала чемпионата мира, а лишь на время группового этапа. На предстоящих соперников мундиаль почти не повлиял. В Катаре задержался лишь центральный защитник «Сток Сити» Гарри Суттар, который дошёл с Австралией до 1/8 финала.



Отдых и перезагрузка нужна была обеим командам. У «Сток Сити» перед паузой было пять поражений в семи матчах, тогда как «Кардифф» проиграл в шести из восьми встреч. Последние неудачи «Кардиффа» не помешали руководству клуба утвердить исполняющего обязанности Марка Хадсона в должности главного тренера.



Перед рестартом сезона оба клуба провели товарищеские матчи. «Сток Сити» обыграл представителя АПЛ «Ноттингем Форест» со счётом 2:1, тогда как «Кардифф» был сильнее другой команды из Премьер-лиги – «Астон Виллы» (3:1).



В двух матчах прошлого сезона между «Сток Сити» и «Кардиффом» было забито девять мячей. «Кардифф» за последние три сезона лишь раз уступил сопернику. Поставить на то, что тотал будет больше 2.5 мяча, можно за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.09.

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